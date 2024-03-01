Проститься с главной фигурой российской оппозиции пришли тысячи россиян.

В Москве похоронили Алексея Навального. В последний путь его провожали тысячи, если не десятки тысяч россиян.

Как сообщает BBC, оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище, что на юге города. Гроб с телом опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и мелодию из фильма "Терминатор-2" - Навальный любил этот фильм, в чем много раз признавался.

На церемонии, кроме политических соратников, присутствовали также родители Навального. Жена Юлия и их общие с Алексеем дети на церемонии отсутствовали - они сейчас находятся в Европе, поскольку боятся преследований со стороны путинского режима.

Как свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, попрощаться с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян. Они скандировали "Нет войне" и "Путин - убийца".

Непосредственно на кладбище пустили лишь небольшое количество посторонних. Остальные, кто пришли проводить оппозиционера в последний путь, оставляли цветы возле стихийных мемориалов вокруг кладбища, в частности у входа ближайшей станции метро "Борисово".

СМИ сообщают, что полиция задержала нескольких человек из толпы, пришедших на церемонию.

Смерть Алексея Навального

Как писал УНИАН, 16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

Жена Алексея - Юлия Навальная - обвинила персонально Владимира Путина в смерти мужа и пообещала отплатить диктатору.

Долгое время руководство колонии отказывалось выдавать тело Навального его матери, шантажируя ее и требуя согласиться на тайные похороны. В конце концов тело все же отдали родным.

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