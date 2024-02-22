По словам Людмилы Навальной, ей показали тело сына, однако "шантажируют и ставят условия".

Мать российского оппозиционного политика Алексея Навального рассказала, что следователи показали ей тело сына, но требуют похоронить его тайно. Соответствующий ролик Людмила Навальная распространила в сети.

По ее словам, накануне следователи тайно отвезли ее в морг, где показали тело сына, при этом они утверждают, что имеют известную причину его смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые она видела, а медицинское свидетельство о смерти она подписывала.

"По закону они должны мне сразу отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: "Вот тут лежит ваш сын". Я на это не соглашаюсь", - рассказала Людмила Навальная.

Она также отметила, что российские правоохранители ей угрожают.

"Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, что время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, только хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно", - добавила мать Навального.

Смерть Алексея Навального

16 февраля стало известно, что в российской колонии умер Алексей Навальный.

Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, политику внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Запад в "безумных заявлениях" по поводу смерти Навального.

По его словам, никаких доказательств против России по поводу смерти политика нет.

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