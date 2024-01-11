Он не впервые попадает в новости.

11 января в чеченском городе Шали произошел серьезный пожар в расположении 70-го гвардейского мотострелкового полка Российской Федерации.

Соответствующие видео сегодня опубликовал Telegram-канал "Сорокин хвост". По их данным, здание сгорело вместе со всеми документами и припаркованными рядом автомобилями. Официальной информации о произошедшем пока нет.

"С 2022 года полк участвует в СВО. Сюда, в Шали, свозят контрактников со всей России, в том числе из Нижегородской области", - отмечают они.

Чем еще известен 70 гвардейский мотострелковый полк:

В начале полномасштабной войны, в мае 2022 года, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что несколько подразделений полка открыто отказались участвовать в войне против Украины и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

При этом российские командиры всячески пытались скрыть факты неповиновения, а наиболее активных солдат отправляли на самые опасные участки фронта. Кроме того, Федеральная служба безопасности приняла решение наполнить подразделения этого полка своими внештатными агентами и информаторами.

Вас также могут заинтересовать новости: