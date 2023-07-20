Им оказался командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали.

Бойцы одной из штурмовых групп взяли в плен российского командира из Чечни. Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге.

"Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики", - сказал он.

По его словам, пленнику была оказана медицинская помощь и передана соответствующим органам.

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Уршалович отмечает, что пленный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состава и нежелании оккупантов вести боевые действия.

В Нацгвардии уточнили, что командир попал в плен на Запорожском направлении.

Проблемы в российской армии - подробности

Вчера, 19 июля, аналитики Института изучения войны (ISW), отметили, что проблемы с ротацией и обеспечением российских сил, о которых заявлял командующий 58-й общевойсковой армией (САА) генерал - майор Иван Попов перед увольнением, так и не были решены. Это приводит к нежеланию русских солдат сражаться и массовой сдаче в плен.

Российские военкоры сообщают об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении.

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