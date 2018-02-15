В России показали концепт "солдата будущего", передранный из видеоигры Ghost Recon (фото)

Внешний вид снаряжения и цветовая гамма концепта отчетливо напоминают один из бокс-артов компьютерной игры, увидевшей свет в 2012 году.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал в Facebook концепт «Российский солдат будущего». Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что представленный дизайн имеет очевидные сходства с дизайном оперативника из компьютерной игры Ghost Recon: Future Soldier.

Читайте такжеАмериканский школьник поставил рекорд по скорости прохождения Super Mario (видео)Представленный чиновником концепт включает в себя такие элементы снаряжения как шлем с системой связи и обработки информации, бронекомплект «Пермячка», GPS / ГЛОНАСС коммуникатор, маскирующее оборудование и штурмовую винтовку АК-12.

Вместе с тем, поза бойца, внешний вид снаряжения и цветовая гамма концепта отчетливо напоминают один из бокс-артов шутера Ghost Recon: Future Soldier 2012 года выпуска.

То, что «российский солдат будущего», которого презентовал Рогозин, похож на солдата из компьютерной игры – не страшно. Страшно, что у него вместо прицела бутылка водки. pic.twitter.com/bkmVncIlSV — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 15 февраля 2018 г.

Отметим, что вместо сложного оптического оборудования, размещенного на спине бойца из видеоигры, у «российского солдата будущего» за спиной закреплен ранец для воды, запасных магазинов и гранат.

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