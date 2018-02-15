В России показали концепт "солдата будущего", передранный из видеоигры Ghost Recon (фото)

15:00, 15 февраля 2018
Русский міръ
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Российский

Читайте такжеАмериканский школьник поставил рекорд по скорости прохождения Super Mario (видео)Представленный чиновником концепт включает в себя такие элементы снаряжения как шлем с системой связи и обработки информации, бронекомплект «Пермячка», GPS / ГЛОНАСС коммуникатор, маскирующее оборудование и штурмовую винтовку АК-12.

Вместе с тем, поза бойца, внешний вид снаряжения и цветовая гамма концепта отчетливо напоминают один из бокс-артов шутера Ghost Recon: Future Soldier 2012 года выпуска.

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Отметим, что вместо сложного оптического оборудования, размещенного на спине бойца из видеоигры, у «российского солдата будущего» за спиной закреплен ранец для воды, запасных магазинов и гранат. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о продаже Норвегии истребителей F-52, которые существуют только в компьютерной игре "Call of Duty: Advanced Warfare".

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