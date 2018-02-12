В Австралии будут судить россиянку, которая вмешалась в драку шести мужчин на круизном лайнере

Женщина разбила бутылку об голову мужчины, вступившись за своего спутника. Всех семерых участников драки сняли с круизного лайнера.

На круизном лайнере в Австралии в очереди в туалет подрались шестеро мужчин. В результате один из них получил травму головы от удара бутылкой, сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

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Как передает РБК, по данным полицейских, в ходе драки 37-летняя россиянка решила вступиться за своего спутника, который тоже участвовал в потасовке, и ударила по голове бутылкой из-под вина 21-летнего мужчину, что привело к нескольким порезам.

Экипаж лайнера был вынужден вернуться в порт, где сотрудники правоохранительных органов сняли всех участников конфликта с борта и доставили в отделение полиции. Позже все шестеро мужчин были отпущены. Женщине предъявили обвинения в побоях и оскорблениях и отпустили под залог. Она должна предстать перед местным судом 9 марта.

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