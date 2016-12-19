В российском кафе четыре сестры подрались с сотрудницами психбольницы из-за лопнувшего шарика (видео)

Как передает Открытая Россия, компания из четырех сестер, отмечавших день рождения, была недовольна песнями, которые просили включить сотрудники психиатрической больницы. Последней каплей для начала массовой драки стал шарик именинницы, который «то ли случайно, то ли намеренно» проткнули врачи.

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Потасовка началась в здании кафе, но затем переместилась на улицу. В драке участвовали в основном женщины в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам не удалось их разнять, так как в результате попыток прекратить драку они были избиты.

На место инцидента прибыли три наряда ППС, два наряда ГИБДД и наряд Росгвардии, всего около 15 сотрудников силовых ведомств. Участницы драки активно сопротивлялись задержанию, однако в итоге их все же увезли в отделы полиции.

Как выяснилось, одна из четырех сестер, участвовавших в драке, находилась на тот момент в розыске за кражу.