В Москве полиция пришла в кинотеатр, осмелившийся показать "Смерть Сталина"

Один из московских кинотеатров показал комедию несмотря на то, что у ленты отобрали прокатное удостоверение.

В московский кинотеатр «Пионер», который показал запрещенную в России комедию «Смерть Сталина», пришли сотрудники полиции и неизвестные в штатском.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент AFP в Москве Ола Циховлас. По ее словам, полицейские отказались сказать, что происходит.

Читайте такжеПровал российской пропаганды: фильм "Крым" в Петербурге показывают при пустых залахЖурналистка отметила, что один из правоохранителей сказал ей, что пришел в кинотеатр смотреть фильм, однако не смог уточнить, какой именно.

Ранее сообщалось, что московский кинотеатр показал комедию "Смерть Сталина" несмотря на то, что у ленты отобрали прокатное удостоверение.

В Министерстве культуры РФ решили запретить фильм за два дня до премьеры после того, как в кино увидели признаки экстремизма. В кинотеатре отмечают, что сверялись с реестром Минкульта и не увидели, чтобы у фильма отобрали удостоверение.