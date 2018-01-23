Минкульт РФ запретил показ в кинотеатрах британской комедии "Смерть Сталина"

Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина".

Основанием для отзыва стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации", сообщила ТАСС и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

Отмечается, что при общественном просмотре фильма некоторые деятели культуры посчитали, что картина "не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы".

"Ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения", - заявил глава Общественного совета Юрий Поляков.

Выход фильма в прокат в РФ был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Как сообщал УНИАН, издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 году.