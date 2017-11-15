Избивший пропагандиста НТВ российский "десантник" шокировал всех заявлением (видео)

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"Десантник" Александр Орлов, который ударил в День ВДВ журналиста пропагандистского российского телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира, дал интервью на ТВ.

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Ведущий программы попросил "десантника" прокомментировать победный боксерский поединок с журналистом из Перми, который сам бросил ему вызов.

"Ну, как сказать… Вот я когда занимаюсь сексом со своей женой, я своей ладошкой бью ее по детородному органу сильнее, чем он меня по лицу… Удары по лицу ни о чем вообще… Ему бы потренироваться, удар поставить… А он меня бил… Ну, это ничто вообще", - заявил он, чем шокировал всех.

Также Орлов посетовал, что после инцидента с журналистом НТВ его жизнь изменилась в худшую сторону, а его менеджерская деятельность "вся пошла п**дой".

Как сообщал УНИАН, суд в Москве приговорил к 6 месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента пропагандистского телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ.