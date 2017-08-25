Хук в прямом эфире с празднования Дня ВДВ: суд отправил ударившего пропагандиста НТВ на исправительные работы (видео)

Мировой суд в Москве приговорил к 6 месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента пропагандистского телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ, передает ТАСС.

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"Признать Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, назначить ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ", - огласила решение судья.

После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором. "Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.

Как сообщал УНИАН, пропагандисты телеканала RT вновь "блеснули" фейком: в своем сюжете они рассказали о том, что мужчина в майке "Оплот", ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, выступал с проукраинских позиций.

2 августа в Парке Горького в Москве, где традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ. Это произошло в прямом эфире. На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.