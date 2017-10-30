Путин унюхал новую угрозу для россиян: некие силы собирают их биологический материал

В России собирают биологический материал представителей различных этносов с неизвестными целями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА "Новости".

В ходе заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

"Но образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – подчеркнул Путин.

Кто именно может заниматься сбором подобных материалов, российский президент не сказал.

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Президент РФ отметил, что сборщики могут делать, что хотят, а россияне должны делать то, что должны.

В июле этого года телеканал RT со ссылкой на сайт государственных закупок США писал, что одна из структур американских Военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов.