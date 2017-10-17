В России хотят приравнять венчание к браку

Депутат Госдумы РФ Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания в церкви будет признан юридически, передает "Сноб" со ссылкой на росТВ.

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Согласно законопроекту, обвенчавшиеся россияне будут иметь равные права и обязанности с парами, чей брак зарегистрировали в загсе. Сысоев рассчитывает вернуть «традиционный брак, который был до революции».

«У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. При дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе», — объяснил депутат.

Ранее сенатор Елена Мизулина заявляла, что некоторые современные пары венчаются, не вступив перед этим в законный брак.