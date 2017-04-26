Соратница "гееборца" Милонова пригрозила российским детям бесплодием за просмотр порно

Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина заявила, что каждый третий порнозависимый ребенок в будущем становится бесплодным.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе Форума безопасного интернета (ФБИ-2017) она рассказала, что в настоящее время специалисты сравнивают зависимость от порнографии с наркотической. Сенатор уточнила, что при просмотре подобных роликов у ребенка «меняется характер личности», а каждый третий страдает бесплодием. «Есть уже такие исследования», - сказала она.

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Кроме того, Мизулина упомянула детское порно, которое «подталкивает взрослого, чтобы он вступил в контакт с любым ребенком, который попадется под руку», а также отметила особую опасность мультфильмов для взрослых, которые законодательно приравнены к детской порнографии.

Она привела статистику Российского института стратегических исследований (РИСИ) 2015 года, согласно которой каждую секунду с одного из пяти крупнейших порноресурсов скачивается 75 гигабайт видео.