Российский телеканал выдал интернет-мем "Гарольд, скрывающий боль" за военного эксперта

Создатели программы «Военная тайна» на РЕН ТВ представили интернет-мем «Гарольд, скрывающий боль» как «высокопоставленного западного военного и эксперта». На это обратил внимание паблик «Лентач». В передаче от 14 октября Гарольд в костюме появляется, когда речь идет о силе российского оружия, пишет Lenta.ru.

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Сначала приводится мнение американского генерала Франка Горенка, признающего, что США бессильны перед «новейшим российским электронным оружием», которое «полностью парализует функционирование американской электроники», установленной на ракетах, самолетах и кораблях.

«С ним согласны и другие высокопоставленные западные военные и эксперты», — говорит голос за кадром, а на экране в это время появляется молодой мужчина в военной форме, фото которого взято из фотобанка, а затем Гарольд в черном костюме.

Высказывание Горенка, приведенное в «Военной тайне», весной 2017 года опровергал Пентагон. Слова генерала прозвучали в «Вестях» на «России 1», после чего разошлись по СМИ. Американские медиа тогда выяснили, что первоисточником цитаты был фейковый сайт.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября на телеканале «РЕН ТВ» вышла передача о том, что на самом деле Земля плоская. По теории, которую обосновывали авторы выпуска, все фотографии круглой планеты — это фальшивка, а космические агентства занимаются пропагандой «теории о круглой Земле» ради того, чтобы осваивать бюджеты.