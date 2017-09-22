В Москве открывают "аллею" с бюстами Сталина и Ленина (фото)

В столице России Москве сегодня официально открывают так называемую «Аллею правителей» с бюстами советских вождей, в частности Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Мероприятие организует Российское военно-историческое общество, передает радио Свобода.

Читайте такжеПутин демонстрирует себя настоящим последователем Сталина - ЧубаровК композиции, кроме Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко, входит бюст первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

В июне этого года из-за мемориальной доски Сталину, установленной в Московской государственной юридической академии, ряды ее профессоров покинул адвокат Генри Резник. Председатель совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал демонтировать доску.

В последние годы в России растет количество людей, которые положительно относятся к Сталину, открываются музеи Сталину, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинских репрессий, забывая о миллионах жертв. Согласно недавнему опросу «Левада-центра», большинство россиян назвали Сталина выдающимся человеком в мировой истории.

По данным опроса, проведенного прокремлевским Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) 62% россиян выступают «за повсеместное увековечение успехов Сталина» и примерно такое же число опрошенных (65%) категорически против установки знаков, сообщающих о его «неудачах и преступлениях».