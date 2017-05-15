В Москве годовщину запуска метро отпраздновали с портретом "великого и родного" Сталина (фото)

В Москве в рамках "исторической реконструкции" к 82-й годовщине запуска метрополитена у входа на станцию "Сокольники" вывесили портреты советского диктатора Иосифа Сталина и идеолога геноцида против украинцев Лазаря Кагановича. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Инициатором этого действа выступило руководство метрополитена. В рамках "реконструкции" в вестибюле станции "Сокольники" также разместили баннер с надписью: "Великому, родному Сталину, инициатору и вдохновителю строительства метро – пролетарский привет!".

Издание отмечает, что в оккупированном Севастополе 6 мая открыли приуроченную ко Дню победы выставку картин на военную тематику "Живая память", в которой, по словам руководства музея, центральное место занял портрет Иосифа Сталина.