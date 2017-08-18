Мэр Сиэтла призвал демонтировать памятник Ленину

Мэр американского города Сиэтл Эд Мюррей призвал демонтировать памятник солдатам, воевавшим в Гражданскую войну на стороне Конфедерации, а также статую основателя Советского государства Владимира Ленина во Фремонте. Об этом сообщает Mynorthwest.

"В последние несколько дней жители Сиэтла выразили обеспокоенность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе", — сказал он о монументах.

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Глава Сиэтла подчеркнул, что памятники необходимо демонтировать несмотря на то, что они находятся на частной территории.

Как сообщал УНИАН, 14 августа, суд в США отклонил возможность залога для 20-летнего Алекса Джеймса Филдса, которого обвиняют в сознательном убийстве и в трех случаях злонамеренного причинения телесных повреждений и побег с места ДТП после наезда на демонстрацию в Шарлоттсвилле.

В результате наезда погибла одна участница акции и еще 19 человек были ранены, в городе было введено чрезвычайное положение. Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, который изучал оперативную обстановку в городе.

Также в городе произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство.

Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».