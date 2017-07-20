Память о Сталине: большинство россиян готовы забыть преступления диктатора - опрос

Россияне скорее готовы слышать о государственных успехах, чем о преступлениях диктатора Иосифа Сталина. Об этом свидетельствуют данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник».

В частности, более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины, которые рассказывают об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах. В то же время 65% граждан против установки знаков, которые сообщают о его неудачах и преступлениях.

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По мнению 59% респондентов, также не обязательная для размещения на памятных знаках информация нейтрального характера.

«Интересно, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, содержащих ту или иную информацию о Сталине, является аргумент о соблюдении исторической правды. Активнее других «за» по всем вопросам высказывается молодежь, тогда как среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, которые прославляют бывшего главу СССР», - говорится в сообщении.

В то же время, вопрос о личной вовлеченности выявил достаточно высокий уровень равнодушия: так, 33% россиян в случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме не проявили бы ни явных положительных, ни отрицательных эмоций. Положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно - 21%.

Как сообщал УНИАН ранее, советский диктатор Иосиф Сталин оказался на первом месте в рейтинге выдающихся личностей в истории РФ.

Отмечается, что Сталин опередил в рейтинге президента РФ Владимира Путина и российского поэта Александра Пушкина.