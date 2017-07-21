Лавров пошутил о "тайной встрече" Путина и Трампа - в туалете (видео)

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о возможной четвертой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, они могли встретиться, например, в туалете.

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"Возможно, они ходили в туалет вместе. Это была четвертая встреча", - сказал Лавров в интервью NBC News.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov tells @KeirSimmons Trump and Putin may have had more meetings at G-20 summit https://t.co/m4lYVHQPTF — NBC News (@NBCNews) July 21, 2017

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Трамп и Путин в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее публично не сообщалось.

В Белом доме заявили, что между президентами Трампом и Путиным не было никакой "второй встречи", а была лишь короткая беседа в конце ужина, устроенного для глав делегаций G20.