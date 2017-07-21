Лавров пошутил о "тайной встрече" Путина и Трампа - в туалете (видео)

16:55, 21 июля 2017
Русский міръ
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Лавров рассказал о "еще одной встрече" Путина и Трампа.

Сергей Лавров / REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил о возможной четвертой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, они могли встретиться, например, в туалете.

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"Возможно, они ходили в туалет вместе. Это была четвертая встреча", - сказал Лавров в интервью NBC News.

Накануне СМИ распространили информацию о том, что Трамп и Путин в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее публично не сообщалось.

В Белом доме заявили, что между президентами Трампом и Путиным не было никакой "второй встречи", а была лишь короткая беседа в конце ужина, устроенного для глав делегаций G20.

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