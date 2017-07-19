Белый дом опроверг информацию СМИ о второй встрече Трампа и Путина

В Белом доме заявили, что на полях G20 не было второй встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, а была лишь "короткая беседа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters. Отмечается, что после официальной встречи президенты посетили ужин, на котором также присутствовали другие главы делегаций G20.

Читайте такжеТрамп определился с послом США в РоссииПо словам чиновника Белого дома, Путин на ужине сидел рядом с супругой Трампа Меланией.

"Между президентом Трампом и президентом Путиным не было "второй встречи", всего лишь короткая беседа в конце ужина. Обвинения Белого дома в попытке "скрыть" вторую встречу ложные, вредоносные и абсурдные", - сказал чиновник.

Американский президент также прокомментировал сообщения в СМИ о его второй встрече с Путиным. "Фэйковая новость о тайном ужине с Путиным "приторная". Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса знала!", - написал Трамп в Twitter.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.

"Фейковые новости становятся все более и более нечестными. Даже ужин, организованный для лидеров G20 в Германии подается зловеще", - добавил американский президент.

The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, накануне СМИ распространили информацию о том, что Трамп и Путин в Гамбурге провели вторую встречу, о которой ранее публично не сообщалось.