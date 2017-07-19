СМИ рассказали о второй встрече Путина и Трампа в Гамбурге

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось. Об этом Reuters сообщил источник в Белом доме.

Второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов.

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Как пишет Washington Post, примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным. Трамп был один, а с Путиным был его официальный переводчик.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил The Hill, что лидеры двух стран провели неофициальную встречу в Гамбурге, она длилась около часа. При этом представитель Белого дома позднее заявил Reuters, что у Путина и Трампа был «просто короткий разговор», а не «вторая встреча».