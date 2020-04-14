В московском "Лефортово" заключенным дают лук как противовирусное - адвокат

По словам незаконно заключенного Ивана Яцкина, в качестве противоэпидемиологических мер в его камере два раза проводилась уборка в течение двух недель.

Незаконно заключенный в московском СИЗО «Лефортово» крымчанин Иван Яцкин рассказал, что в качестве противовирусных мер им выдают на обед лук.

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Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на его адвоката Николая Полозова.

По словам адвоката, сегодня перед заседанием суда 14 апреля по апелляции на продление ареста ему удалось пообщаться с подзащитным буквально пять минут.

«Иван Григорьевич был в медицинской маске. Я спросил, на постоянной ли основе он ее носит? Яцкин ответил, что выдали перед судом», – сказал Полозов.

По словам заключенного крымчанина, в качестве противоэпидемических мер в его камере дважды проводилась уборка течение двух недель.

«Появилась такая практика выдавать в обед заключенным половину луковицы, якобы для поддержания иммунитета, однако никаких замеров температуры у заключенных в СИЗО не производится», – заявил адвокат.

Сегодня на заседании Московского городского суда судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты на продление ареста Яцкину и оставила в силе решение Лефортовского районного суда Москвы. Он останется в СИЗО до лета.