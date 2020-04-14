«Милостыньку просите»: протоиерей РПЦ рассказал россиянам, как заработать во время карантина

По мнению протоиерея Дмитрия Смирнова, отсутствие денег у россиян - это "страшные картинки", которые рисуют бесы.

Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире православного телеканала "Союз" призвал россиян, которые из-за карантина потеряли работу, "просить милостыньку".

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Об этом он заявил на канале "Спас".

"Милостыньку попросить… просить не 800 долларов до следующего месяца, а горсточку крупы. Человек сжалится и скажет: "Сейчас я тебе вынесу", – сказал Смирнов.

По его словам, потеря работы и отсутствие накоплений у россиян – это "страшные картинки", которые рисуют бесы.

"Симеон Новый Богослов однажды сказал: "Имеющий отложенные деньги не может надеяться на Бога". Сребролюбие – это идолопоклонство", – заявил протоиерей.

Как сообщал УНИАН, ранее Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин, которые вступают в гражданский брак, и назвал их "бесплатными проститутками".