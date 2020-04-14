Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Путина за помощь - СМИ

Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в соцсетях.

Итальянцам за 200 евро предлагают сняться в ролике некоего "российского СМИ" и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

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Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp, сообщает итальянское издание La Repubblica.

"Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше", – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.

Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в твиттере, фейсбуке или инстаграме.

Как сообщал УНИАН, в Италии от коронавируса умерло около 20 тысяч человек.