Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Путина за помощь - СМИ
07:41, 14 апреля 2020Русский міръ
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Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в соцсетях.
REUTERS
Итальянцам за 200 евро предлагают сняться в ролике некоего "российского СМИ" и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.
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Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp, сообщает итальянское издание La Repubblica.
"Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше", – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны.
Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в твиттере, фейсбуке или инстаграме.
Как сообщал УНИАН, в Италии от коронавируса умерло около 20 тысяч человек.
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