Прикрутят гайки: жителей Москвы планируют выпускать из дома только по спецкоду

За передвижение по городу без кода "будут предусмотрены меры ответственности".

Мэрия Москвы может принять решение выпускать всех горожан только по спецразрешению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

Об этом говорится в разъяснениях чиновников на сайте города.

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Если система «умного контроля» заработает, то горожане получат специализированные коды для выхода из дома. Код будет состоять из чисел и букв. Его можно будет получить на сайте мэрии, после чего сохранить на телефон, получить на электронный адрес или распечатать.

Код позволит передвигаться по городу пешком, на общественном или личном транспорте, с ним можно будет ехать на работу, пойти в магазин или аптеку.

Во всех других случаях за передвижение по городу без кода «будут предусмотрены меры ответственности».

Как сообщал УНИАН, в Москве запустили систему мониторинга за передвижениями зараженных коронавирусом для соблюдения карантина.