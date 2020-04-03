В Москве запустили систему слежения за зараженными коронавирусом

Пациентам с диагнозом «коронавирус» передали смартфоны с приложением «Социальный мониторинг».

В Москве запустили систему мониторинга за передвижениями зараженных коронавирусом для соблюдения карантина.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационных технологий российской столицы.

«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях», - говорится в сообщении.

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Для этого используются различные технологии определения геолокации.

Сегодня первым пациентам с диагнозом «коронавирус» передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». «Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции», - отметили в департаменте.

В оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили УНИАН, что дома лечатся от коронавируса 836 человек, всего случаев заражения в городе почти 3 тысячи.

Общее количество зараженных в России достигло 4 тысяч 149, выздоровел 281 человек.