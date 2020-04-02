Путин разрешил федеральной охране использовать боевую технику

При этом охрана не будет нести ответственность за вред и убытки лицам и организациям при применении такого оружия.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам Федеральной службы охраны использовать боевую технику, физическую силу, оружие и спецсредства.

Документ размещен на портале правовой информации.

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Согласно закону, сотрудники ФСО «имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники» лично или в составе подразделения, а командиры имеют право приказывать об их применении в отдельных случаях.

При этом они не будут нести ответственность «за вред и убытки лицам и организациям при применении физической силы, спецсредств, оружия и боевой техники, если их применение происходило в предусмотренном законодательством порядке.

Как сообщал УНИАН, правительство России разработало систему слежения за людьми, которые прибыли из-за границы, и их близкими.