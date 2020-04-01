Коронавирус в России: правительство РФ разработало систему слежения за приезжими и их близкими

Систему распространят на обычных людей в случае ее успешного запуска.

Правительство России разработало систему слежения за людьми, прибывшими из-за границы, и их близкими.

Новая система слежения внедряется в рамках контроля за лицами, которые находятся в группе риска инфицирования Covid-19, пишет российский оппозиционный телеканал Дождь.

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Планируется, что регионы будут передавать силовикам контактную информацию о прибывших, в том числе и инфицированных коронавирусом: их фамилии, адреса, телефоны.

В правительстве объясняют, что таким образом хотят предотвратить нарушение карантина этими лицами.

Слежение будет происходить с помощью номеров и геолокации. Силовики будут реагировать, если человек находится слишком далеко от места проживания. Также система будет выяснять, кто контактировал с больными и анализировать их номера телефонов.

В то же время журналисты пишут, что в случае успешного запуска системы, ее распространят на обычных людей.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания COVID-19.