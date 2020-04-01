Несовершеннолетний сын заммэра Москвы устроил уличные гонки вместо карантина - СМИ
Несовершеннолетний сын заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова не сел на карантин после возвращения из Франции, а принял участие в нелегальных уличных гонках.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на московский штаб оппозиционера Алексея Навального.
По данным штаба, 15-летний Оскар Ликсутов находился в феврале на одном из самых фешенебельных европейских курортов, но после того, как во Франции началась пандемия коронавируса, решил вернуться в Москву. Именно в тот момент мэр города Сергей Собянин призвал всех вернувшихся из-за границы сесть на двухнедельный карантин.
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Однако сын Ликсутова, как утверждается, не только не сделал этого, но и почти сразу после прилёта из Куршевеля поучаствовал в нелегальных уличных гонках по Москве. Сев за руль автомобиля Mercedes, который зарегистрирован на бывшую жену заместителя мэра, он во время гонок к тому же попал в аварию. Отдельно отмечается, что на автомобиль за последний год выписано около сорока штрафов.
Как сообщал УНИАН, накануне в России усилили уголовную ответственность за нарушение карантина.
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