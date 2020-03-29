Из дома только с пропуском: в Москве вводится тотальный режим самоизоляции

Покидать квартиру жителям российской столицы разрешат только в отдельных случаях и при наличии специального пропуска.

В России с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, соотвествующий указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019 подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте такжеВласти Китая разблокировали авиасообщение в провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19

«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», - говорится в документе.

Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести бытовой мусор.

Также сообщается, что в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - заявил Собянин.

При этом он отмечает, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Кроме этого, находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры обеспечения соблюдения социальной дистанции и социальной поддержки москвичей в условиях режима повышенной готовности.

«Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Как сообщал УНИАН, всего в России насчитывается 1534 больных коронавирусом, в том числе в Москве – более тысячи.