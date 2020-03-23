В России чиновники забрали у детей-инвалидов путевки на море

В 2019 году чиновники подделали отказ родителей нуждающихся детей от путевок в Ялту и отправили на море своих детей.

Сотрудники управления социальной защиты населения Воробьевского района Воронежской области Российской Федерации забрали у детей-инвалидов путевки на море и отдали их своим детям.

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Как установила областная прокуратура, в 2019 году они подделали отказ родителей нуждающихся детей от путевок в Ялту и отправили на море своих детей. По такой схеме было оформлено четыре из девяти путевок.

В ходе проверки выяснилось, что семью одного из работников управления необоснованно признали малоимущей. В этом статусе сотрудница получала ежемесячные пособия и путевки для дочери в Ялтинский санаторий. При этом достоверность сведений о доходах членов этой семьи не проверялась.

Кроме того, директор управления создал комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам по итогам работы за месяц. Восемь членов этой комиссии в течение года выписывали себе премии, оценивая показатели своей же работы как высокие.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях появился ролик с записи эфира новостной программы «Вести-Камчатка», где ведущая не может сдержать смеха, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам.