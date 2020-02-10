В России телеведущая не смогла сдержать смеха, рассказывая о соцвыплатах льготникам (видео)

Девушка старалась не смеяться, но на фразе о "международном проезде" для льготников не выдержала.

В соцсетях появился ролик с записи эфира новостной программы «Вести-Камчатка», где ведущая не может сдержать смеха, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам.

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В сюжете говорилось о том, что после индексации помощь на лекарства, путёвку в санаторий и международный проезд к нему составит «чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц.

Так, из «набора социальных услуг» льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а «оставшуюся сумму — на международный проезд». На этой фразе ведущая не смогла сдержать смех и извинилась перед коллегами: «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте».

При этом она радовалась тому, что находится не в прямом эфире. Вероятно на видео показан неудачный дубль с записи выпуска.

Как сообщает TJournal, ведущую зовут Александра Новикова – она действительно работает на ГТРК «Камчатка» и появлялась в других сюжетах «Вестей». Студия, в которой снимали эфир, также принадлежит телеканалу — это видно в новостных выпусках.

Отмечается также, что копии видео удаляются с официальных аккаунтов канала на Youtube и в соцсетях.

При этом журналисты отмечают, что в сюжете содержится ошибка. С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.

Общая сумма выплаты составляет 1155 рублей 06 копеек в месяц.

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