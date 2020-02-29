Российская блогерша "отпраздновала" вечеринку в бане: есть погибшие (видео)

Несколько человек, в частности муж блогерши, погибли после того, как в бассейн подсыпали сухой лед.

Российская блогерша Екатерина Диденко отпраздновала свой день рождения в компании 20 человек в одном из банных комплексов в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте такжеВ российском городе объявили чрезвычайную ситуацию из-за бродячих собак

Во время празднования в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.

Женщина вышла на связь со своими подписчиками в больнице, куда доставили пострадавших, в том числе ее мужа Валентина. Поздно вечером, по информации СМИ, он умер.

По словам московских медиков, люди погибли из-за недостатка кислорода.

Как сообщал УНИАН, в Рязани (Российская Федерация) в четверг, 27 февраля, на концерте российской певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка между зрителями.