Российская блогерша "отпраздновала" вечеринку в бане: есть погибшие (видео)
12:35, 29 февраля 2020Русский міръ
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Несколько человек, в частности муж блогерши, погибли после того, как в бассейн подсыпали сухой лед.
Российская блогерша Екатерина Диденко отпраздновала свой день рождения в компании 20 человек в одном из банных комплексов в Москве.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Во время празднования в бассейн подсыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.
Женщина вышла на связь со своими подписчиками в больнице, куда доставили пострадавших, в том числе ее мужа Валентина. Поздно вечером, по информации СМИ, он умер.
По словам московских медиков, люди погибли из-за недостатка кислорода.
Как сообщал УНИАН, в Рязани (Российская Федерация) в четверг, 27 февраля, на концерте российской певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка между зрителями.
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