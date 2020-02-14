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"Вшей на пары раздели": власти РФ рассказали в "забавных" стихах, как жить с педикулезом

04:05, 14 февраля 2020
Русский міръ
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В российском ведомстве напомнили, что педикулёзом могут болеть и в благополучных семьях / фото: kaktus.media

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Стихотворения размещены на сайте Роспотребнадзора.

В российском ведомстве напомнили, что педикулёзом могут болеть и в благополучных семьях, потому что вши распространяются при тесном контакте, при примерке «чужой шапочки», пользовании чужой расчёской и из-за «увлечения селфи-фотографией».

Роспотребнадзор опубликовал несколько стихотворений о вшах и гнидах:

«Вши - прекрасные создания,

Не теряй от них сознанье,

Лучше кудри причеши,

Вшей на пары раздели:

Гнид направо, вшей налево -

И ходи как королева".

Как сообщал УНИАН, в городе Каменск-Уральский (Уральский федеральный округ РФ) мужчину с защемлением нервных окончаний выбросили из кареты скорой помощи прямо перед приёмным покоем. Больной был не в состоянии идти, ему пришлось буквально ползти по снегу.

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