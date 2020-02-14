"Вшей на пары раздели": власти РФ рассказали в "забавных" стихах, как жить с педикулезом
Управление Роспотребнадзора в республике Алтай попыталось привлечь внимание граждан к проблеме педикулёза с помощью стихов.
Читайте такжеВ России 8 детей отравились хлоркой
Стихотворения размещены на сайте Роспотребнадзора.
В российском ведомстве напомнили, что педикулёзом могут болеть и в благополучных семьях, потому что вши распространяются при тесном контакте, при примерке «чужой шапочки», пользовании чужой расчёской и из-за «увлечения селфи-фотографией».
Роспотребнадзор опубликовал несколько стихотворений о вшах и гнидах:
«Вши - прекрасные создания,
Не теряй от них сознанье,
Лучше кудри причеши,
Вшей на пары раздели:
Гнид направо, вшей налево -
И ходи как королева".
Как сообщал УНИАН, в городе Каменск-Уральский (Уральский федеральный округ РФ) мужчину с защемлением нервных окончаний выбросили из кареты скорой помощи прямо перед приёмным покоем. Больной был не в состоянии идти, ему пришлось буквально ползти по снегу.