"Вшей на пары раздели": власти РФ рассказали в "забавных" стихах, как жить с педикулезом

"Вшей на пары раздели: гнид направо, вшей налево - и ходи как королева", - советует Роспотребнадзор.

Управление Роспотребнадзора в республике Алтай попыталось привлечь внимание граждан к проблеме педикулёза с помощью стихов.

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Стихотворения размещены на сайте Роспотребнадзора.

В российском ведомстве напомнили, что педикулёзом могут болеть и в благополучных семьях, потому что вши распространяются при тесном контакте, при примерке «чужой шапочки», пользовании чужой расчёской и из-за «увлечения селфи-фотографией».

Роспотребнадзор опубликовал несколько стихотворений о вшах и гнидах:

«Вши - прекрасные создания,

Не теряй от них сознанье,

Лучше кудри причеши,

Вшей на пары раздели:

Гнид направо, вшей налево -

И ходи как королева".

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