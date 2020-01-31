Истек кровью на снегу: появилось видео убийства 16-летней звезды "Ералаша" (18+)

На помощь подростку не пришел ни один из прохожих.

Убийство 16-летнего российского актера, который снимался в "Ералаше", попало на камеры видеонаблюдения, установленные на фасадах киосков.

Видео было опубликовано в сети.

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На кадрах видно, как к ларькам подошли две компании. 16-летний парень и его соперник начали о чем-то говорить. Через несколько мгновений звезда "Ералаша" нанес неожиданный удар своему оппоненту, после чего завязалась драка.

Спустя несколько минут подозреваемый в убийстве, который по информации СМИ ударил 16-летнего парня ножом в шею, вместе со своими друзьями убежал с места преступления.

В то же время истекающий кровью подросток сбросил из себя куртку и упал на снег. На помощь подростку не пришел ни один из прохожих.

Как сообщал УНИАН, в Дзержинском районе Волгограда Российской Федерации от ножевого ранения умер 16-летний парень Иван, который снимался в развлекательной телепередаче "Ералаш".