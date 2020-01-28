В России полиция разглядела в прозвище х***о намек на Путина и оштрафовала активиста

На активиста составили протокол за "неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России".

В российском Екатеринбурге полиция составила протокол о неуважении к власти и оскорблении президента в отношении активиста Михаила Никитина из-за комментария в социальной сети, в котором фамилия главы государства не была упомянута ни разу.

Читайте такжеРолик с Путиным набрал тысячи дизлайков – и его "прикрутили"Как пишет «Медиазона», Никитина задержали и отвезли в отдел полиции. Там на него составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России).

В документе указано, что в мае 2019 года «мужчина оставил комментарий к публикации правозащитного проекта «Апология протеста» о пострадавшем во время акции протеста, в котором «выразил неуважение» к президенту России».

«Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, х***о пугает. Он, х***о не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы х***о со своими жидами сидели у власти», – цитируют комментарий в протоколе.

Полицейские решили, что в этом комментарии Никитин писал именно о Путине.

Ранее УНИАН сообщал, как пользователям сети «закрыли рты» под новогодним обращением Путина.