Пользователям сети "закрыли рты" под новогодним обращением Путина (видео)
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал о "противоречивом времени", в котором РФ "оказалась на пороге третьего десятилетия XXI века".
Поздравление Путина опубликовано на YouTube-канале пропагандистского канала "Россия 1".
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"Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - сказал глава РФ.
Отметим, что российские пропагандистские СМИ, такие, как "Россия 1" и "Россия 24", отключили возможность комментировать обращение Путина.
Напомним, в прошлом году пользователи интернета поставили массу дизлайков в YouTube под поздравлением президента РФ Владимира Путина с 2019 годом. Так, на странице "России-1" новогоднее обращение Путина получило множество знаков неодобрения.