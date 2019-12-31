Пользователям сети "закрыли рты" под новогодним обращением Путина (видео)

Трансляция традиционного новогоднего обращения президента РФ началась с Камчатки, где уже наступил 2020 год.

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении рассказал о "противоречивом времени", в котором РФ "оказалась на пороге третьего десятилетия XXI века".

Поздравление Путина опубликовано на YouTube-канале пропагандистского канала "Россия 1".

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"Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", - сказал глава РФ.

Отметим, что российские пропагандистские СМИ, такие, как "Россия 1" и "Россия 24", отключили возможность комментировать обращение Путина.

Напомним, в прошлом году пользователи интернета поставили массу дизлайков в YouTube под поздравлением президента РФ Владимира Путина с 2019 годом. Так, на странице "России-1" новогоднее обращение Путина получило множество знаков неодобрения.