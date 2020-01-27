"Приставы встретили очень похожую женщину": в РФ мужчина сменил пол, чтобы не платить алименты

Его долг по алиментам поставил почти 800 тысяч рублей.

В России мужчина решил сменить собственный пол для того, чтобы не выплачивать алименты.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управление федеральной службы судебных приставов РФ по Курской области.

Отмечается, что кроме этого, мужчина переехал в другой город. Его долг по алиментам составил почти 800 тысяч рублей - он не платил деньги и игнорировал повестки в суд. В связи с этим он был объявлен в розыск.

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После установления факта его переезда, на новый адрес проживания должника пришли приставы. Там они встретили "внешне очень похожую на него женщину" и приняли ее за родственницу. Позже стало известно, что должник сменил пол и поменял паспорт.

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