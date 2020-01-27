Россиянка запретила лечить дочку-подростка весом 25 кг из-за религии

14-летняя девочка получила необходимое лечение после вмешательства правоохранителей.

В российском Омске женщина отказалась лечить 14-летнюю дочь, которая из-за белковой-энергетической недостаточности весила всего 25 кг.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

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Отмечается, что в конце прошлого года девочку осмотрел врач, после чего при содействии полицейских ее отправили на скорой в больницу.

Однако, несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью несовершеннолетней, от предлагаемой госпитализации в гастроэнтерологическое отделение мать девочки отказалась. Женщина написала письменный отказ, в котором указала, что не доверяет врачам и медицинскому персоналу.

По данным «РИА Новости», мать отказалась от лечения по религиозному мотиву.

От врачей о ситуации узнали в прокуратуре, после чего ведомство обратилось в суд с требованием направить девочку на лечение. По решению суда ребенка госпитализировали.

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