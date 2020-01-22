В России в захламленной квартире нашли годовалого мальчика-"маугли" (видео)
На Сахалине спасателям и полицейским пришлось взламывать двери квартиры, чтобы добраться до годовалого мальчика.
Соседи пожаловались на плач. Об этом сообщает РенТВ.
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Когда удалось попасть внутрь, едва не заплакали уже сами правоохранители: повсюду бардак, комнаты захламлены, хотя бытовая техника и мебель везде новая. Взрослых нет.
Ребенка даже успели окрестить "маугли". Впрочем, его мать вскоре нашлась. Говорит, отлучилась в магазин, а беспорядок учинили жители, которым сдавала квадратные метры.
Девушка объяснила, что только накануне снова вернулась с сыном в эту квартиру и не успела убраться. Впрочем, органам опеки все же пришлось организовать проверку, малыша поместили в больницу. Никаких травм и отклонений у него не обнаружили.
Ранее в Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.