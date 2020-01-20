В России педофил изнасиловал в автобусе 10-летнюю девочку

Россиянину предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера.

В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе во время новогодних каникул.

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Об этом сообщает Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Адлерском районе города в Рождество. После того, как мужчина изнасиловал девочку в общественном транспорте, он скрылся с места преступления.

По данным портала «Кубань 24», родители ребенка обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали и арестовали.

Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как сообщал УНИН, в Красноярском крае (Россия) арестовали 35-летнего местного жителя за совершенное 9 лет назад изнасилование и убийство родной сестры.