В России заключенный сбежал из колонии, оставив на койке муляж себя

Местная прокуратура провела в колонии проверку.

В Красноярском крае РФ заключенный сбежал из колонии-поселения, подложив на свое спальное место муляж. Его поймали в тот же день.

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Как сообщает «Тайга.инфо», Нижнепойменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в связи с побегом осужденного из участка колонии-поселения ИК-42.

Ночью мужчина воспользовался отсутствием надзора со стороны дежурной смены и заложил муляж человеческого тела в свое спальное место, а затем скрылся.

Беглеца в тот же день задержали на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в России полиция расследует факт кражи 1,1 миллиона рублей из собачьей конуры.