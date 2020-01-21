В России заключенный сбежал из колонии, оставив на койке муляж себя
10:59, 21 января 2020Русский міръ
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Местная прокуратура провела в колонии проверку.
В Росії в'язень обманув охоронців колонії за допомогою муляжу себе / УНИАН
В Красноярском крае РФ заключенный сбежал из колонии-поселения, подложив на свое спальное место муляж. Его поймали в тот же день.
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Как сообщает «Тайга.инфо», Нижнепойменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в связи с побегом осужденного из участка колонии-поселения ИК-42.
Ночью мужчина воспользовался отсутствием надзора со стороны дежурной смены и заложил муляж человеческого тела в свое спальное место, а затем скрылся.
Беглеца в тот же день задержали на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в России полиция расследует факт кражи 1,1 миллиона рублей из собачьей конуры.
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