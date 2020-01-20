Москвич прожил пару недель с трупом матери и спился

Тела не успели превратиться в мумии.

Житель Москвы несколько недель прожил в квартире с телом покойном матери и умер в результате долгого употребления алкоголя.

Об этом сообщает «МК».

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Тела в квартире обнаружил 85-летний пенсионер, который никак не мог связаться со своей 74-летней бывшей женой и 49-летним сыном.

Отмечается, что с 90-х годов они проживали отдельно - экс-супруга с сыном на улице скульптура Мухиной, сам пенсионер - на Нахимовском проспекте. У сына было высшее образование, но он не работал и имел проблемы с алкоголем.

В субботу пенсионер приехал проведать родных, открыл дверь своим ключом и обнаружил тела близких, после чего вызвал полицию.

Как установило следствие, скончались москвичи от естественных причин. Сначала умерла пенсионерка, а около двух недель назад - ее сын.

По словам соседей, мужчина в последнее время ходил с красным лицом и стеклянными глазами.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми жильцами.