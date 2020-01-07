Доигрались: в России игра в прятки с родителями закончилась смертью ребенка

Трехлетний мальчик спрятался в постели-трансформере. Его нашли уже мертвым.

В российском Ульяновске трехлетний мальчик погиб, играя в прятки.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте такжеВ России врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Отмечается, что 5 января мальчик играл в своей комнате, и на время был оставлен без присмотра своими родителями.

По словам самих родителей, они играли с сыном в прятки и ребенок пошел в свою комнату. В течение получаса мальчик не реагировал на призывы родителей. Как оказалось, ребенок спрятался в постели-трансформере. Его нашли уже мертвым.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью трехлетнего ребенка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в российском Николаевске-на-Амуре младенец замерз насмерть после того, как родители оставили его на балконе.