Доигрались: в России игра в прятки с родителями закончилась смертью ребенка
11:15, 07 января 2020Русский міръ
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Трехлетний мальчик спрятался в постели-трансформере. Его нашли уже мертвым.
В РФ мальчик играл в прятки с родителями и погиб / фото: hindustantimes.com
В российском Ульяновске трехлетний мальчик погиб, играя в прятки.
Об этом сообщает ТАСС.
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Отмечается, что 5 января мальчик играл в своей комнате, и на время был оставлен без присмотра своими родителями.
По словам самих родителей, они играли с сыном в прятки и ребенок пошел в свою комнату. В течение получаса мальчик не реагировал на призывы родителей. Как оказалось, ребенок спрятался в постели-трансформере. Его нашли уже мертвым.
Полиция возбудила уголовное дело в связи с гибелью трехлетнего ребенка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщал УНИАН, в российском Николаевске-на-Амуре младенец замерз насмерть после того, как родители оставили его на балконе.
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