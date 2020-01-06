В России мать выставила сына на холодный балкон и нашла его мертвым
15:35, 06 января 2020Русский міръ
277 0
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Женщина выставила коляску с ребенком на балкон / Фото Вечерние Вести
В российском Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе.
Читайте такжеВ России таксист принял роды у пассажирки
Об этом сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram. Утром 5 января местная жительница по фамилии Шлепнева выставила на балкон коляску с семимесячным сыном, чтобы он мог поспать на свежем воздухе.
Как сообщают росСМИ, через пять часов женщина обнаружила, что малыш мертв.
По предварительной версии, смерть наступила в результате переохлаждения. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Ранее в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана (РФ) местный житель избил пасынка молотком за просьбу дать немного еды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter