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Появилось видео столкновения КамАЗа с трамваем в Москве

05:45, 31 декабря 2019
Русский міръ
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В результате ДТП пострадали взрослый мужчина и ребенок / скриншот

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Кадры размещены в Twitter-аккаунте учреждения.

На ролике видно, как водитель грузовика игнорирует запрещающий сигнал светофора и на полной скорости въезжает в борт трамвая. В результате трамвай сходит с рельсов, сминается и сбивает столб.

В момент аварии в районе Коптево в салоне трамвая находилось 15 пассажиров. Пострадали взрослый мужчина и ребенок.

Как сообщал УНИАН, в Ангарске Иркутской области водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал женщину снова.

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Теги: #ДТП#Москва