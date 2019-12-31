Появилось видео столкновения КамАЗа с трамваем в Москве
Мосгортранс опубликовал видео столкновения КамАЗа с трамваем на севере Москвы.
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Кадры размещены в Twitter-аккаунте учреждения.
На ролике видно, как водитель грузовика игнорирует запрещающий сигнал светофора и на полной скорости въезжает в борт трамвая. В результате трамвай сходит с рельсов, сминается и сбивает столб.
В момент аварии в районе Коптево в салоне трамвая находилось 15 пассажиров. Пострадали взрослый мужчина и ребенок.
Север Москвы. Водитель грузовика спровоцировал ДТП. В трамвае пострадал мужчина, ребёнка в сопровождении мамы забрали осматривать в больницу. Главное – все живы.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) December 30, 2019
Будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте ПДД. Берегите себя. pic.twitter.com/zT8Xyw13KQ
Как сообщал УНИАН, в Ангарске Иркутской области водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал женщину снова.