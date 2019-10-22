В России водитель сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал ее снова (видео)

На кадрах видно, как пенсионерка шла по обочине, когда ее сбила заехавшая на тротуар машина.

В Ангарске Иркутской области водитель иномарки сбил пенсионерку, высадил пассажира и переехал женщину снова.

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Видео ДТП опубликовано в одной из групп во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пенсионерка шла по обочине, когда ее сбила заехавшая на тротуар машина. Когда женщина упала под колеса автомобиля, из него вышел мужчина и, не обратив никакого внимания на пострадавшую, направился в другую сторону. После этого водитель сдал назад и продолжил движение, совершив повторный наезд на пенсионерку. Белая иномарка скрылась с места аварии, а вслед за ней с парковки выехала другая машина, пока пенсионерка лежала на асфальте.

По данным газеты «Комсомольская правда», в управлении МВД по Иркутской области уточняют информацию по поводу происшествия. О состоянии пострадавшей пенсионерки не сообщается.