Сделал за 8 дней: московский Cybertruck оказался в 30 раз дешевле, чем у Илона Маска
Участник Youtube-канала «Пушка гараж» раскрыл стоимость создания копии электрического пикапа Tesla Cybertruck.
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Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
По его словам, Cybertruck обошелся ему в 80 тысяч рублей, включая покупку автомобиля - подержанную «девятку» (ВАЗ-2109). Над тюнингом работали три человека, весь процесс занял восемь дней.
Как сообщал УНИАН, на улицах Москвы (Россия) прохожие заметили новый автомобиль Илона Маска Tesla Cybertruck с российскими номерами, который еще не поступил в продажу. Пользователи сети предполагают, что известный пикап сделали с советского ВАЗ.
Напомним, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые применяются для производства ракет SpaceX.