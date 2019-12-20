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Сделал за 8 дней: московский Cybertruck оказался в 30 раз дешевле, чем у Илона Маска

10:47, 20 декабря 2019
Русский міръ
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Московский Cybertruck оказался переделанной "девяткой" (ВАЗ-2109) / Кадр: ТРК «Звезда»

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Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По его словам, Cybertruck обошелся ему в 80 тысяч рублей, включая покупку автомобиля - подержанную «девятку» (ВАЗ-2109). Над тюнингом работали три человека, весь процесс занял восемь дней.

Как сообщал УНИАН, на улицах Москвы (Россия) прохожие заметили новый автомобиль Илона Маска Tesla Cybertruck с российскими номерами, который еще не поступил в продажу. Пользователи сети предполагают, что известный пикап сделали с советского ВАЗ.

Напомним, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые применяются для производства ракет SpaceX.

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Теги: #Илон Маск