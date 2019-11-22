Tesla презентовала электропикап Cybertruck и квадроцикл в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Пикап будет выпускаться в трех комплектациях.

В четверг, 21 ноября, в Лос-Анджелесе гендиректор Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck и квадроцикл, который можно перевозить на кузове авто.

Об этом передает ТСН.

Со слов Маска, электропикап будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода в 400 км, 480 км и 800 км соответственно. Также он рассказал, что различные версии получат от одного до трех двигателей.

Читайте такжеTesla зарегистрировала сразу два названия для своего пикапаОснователь Tesla сообщил, что «бюджетный» Cybertruck поступит в продажу за 39,9 тысячи долларов. Самая дорогая версия обойдется в 69,9 тысячи долларов и сможет разгоняться до сотни всего за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет почти 1,6 тысячи кг.

По словам Маска, все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки. Он особо отметил феноменальную мощность Cybertruck, показав видео, на котором пикап легко тянет за собой мощный Ford F150, который пытается ехать в другую сторону.

They hit the Tesla #Cybertruck with a sledgehammer and nothing happened pic.twitter.com/O26nyLPWHa — Mashable (@mashable) November 22, 2019

Также известно, что корпус Tesla Cybertruck выполнен из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекло бронированное по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета, говорилось в презентации.

В дополнение к пикапу на презентации представили электрический квадроцикл. Его можно будет перевозить на кузове Cybertruck и заряжать от него.

Предварительные заказы на Cybertruck компания уже открыла на своем сайте, но его производство начнется только в 2021 году.

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